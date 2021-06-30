Суд признал виновным Кокорина-младшего в драке с сотрудниками столичного кафе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пресненский суд Москвы признал виновным младшего брата российского футболиста Александра Кокорина Кирилла в драке, которую он устроил вместе со своим другом в одном из столичных кафе. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Кирилл Кокорин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей, — пояснили в пресс-службе.

Такое же решение вынесено судом и в отношении второго участника инцидента К. Григоряна.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах, в среду, 30 июня, полицией был задержан младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. По предварительной информации из СМИ, молодой человек подрался с сотрудниками одного из столичных ресторанов в центре города.

В свою очередь адвокат Александр Добровинский считает, что история двухлетней давности ничему не научила младшего брата футболиста Александра Кокорина. Сам он не против рассмотреть вариант участия в деле лично, если такое предложение поступит.

Это уже не первый скандал, в который ввязывается парень. 8 октября 2018 года компания друзей в составе братьев Кокориных и футболиста Павла Мамаева на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем набросилась на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, когда тот отдыхал в кафе. Молодых людей попытался вразумить гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus — прим. «ВМ») Сергей Гайсин, за что также получил удар по лицу от Мамаева.

Кирилл Кокорин к нанесению побоев не был причастен, а вот его брат и Павел Мамаев были приговорены к полутора годам тюремного заключения.