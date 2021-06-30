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Адвокат Добровинский прокомментировал драку Кокорина-младшего

Руслан Давлетшин

Происшествия
Адвокат Добровинский прокомментировал драку Кокорина-младшего
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Адвокат Александр Добровинский считает, что история двухлетней давности ничему не научила младшего брата футболиста Александра Кокорина, который на днях попал в очередную потасовку в центре столицы. Об этом юрист заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

— В драку ввязываться плохо. А что, собственно, мог изменить в характере 20-летнего человека тот срок, который он получил? Вся страна о них писала, и они были героями. Наверное, он продолжает чувствовать себя героем и делать то же самое, — отметил собеседник «ВМ».

Сам он не против рассмотреть вариант участия в деле лично, если такое предложение поступит.

— Если мне кто-то позвонит и предложит защитить этого человека, я рассмотрю это предложение и посмотрю, что могу сделать для него. Я не берусь за дело, если не могу действительно помочь, — добавил адвокат.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах, в среду, 30 июня, полицией был задержан младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. По предварительной информации из СМИ, молодой человек подрался с сотрудниками одного из столичных ресторанов в центре города.

Это уже не первый скандал, в который ввязывается парень. 8 октября 2018 года компания друзей в составе братьев Кокориных и футболиста Павла Мамаева на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем набросилась на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, когда тот отдыхал в кафе. Молодых людей попытался вразумить гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus — прим. «ВМ») Сергей Гайсин, за что также получил удар по лицу от Мамаева.

Кирилл Кокорин к нанесению побоев не был причастен, а вот его брат и Павел Мамаев были приговорены к полутора годам тюремного заключения.

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