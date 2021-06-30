Появилось видео с Кириллом Кокориным из отделения полиции после инцидента в кафе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Сети появилось видео из отделения полиции, где после задержания находятся младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл и его друг Карен Григорян. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На товарищей составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Видео: Telegram / 112

Ранее «ВМ» писала, что полиция задержала Кирилла Кокорина. По данным СМИ, он с другом решили зайти в один из ресторанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники общепита, в свою очередь, отказались впускать в заведение молодых людей из-за отсутствия у них QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. После этого произошел конфликт.