Путин разрешил поставщикам газа из России принимать оплату долгов в иностранной валюте

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных государств при оплате или взыскании долга за поставки газового топлива. Об этом свидетельствует указ, опубликованный в пятницу, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что расчеты между поставщиком из России и иностранным покупателем при взыскании задолженности с последнего или погашении им задолженности могут производиться в иностранной валюте.

22 декабря Путин ограничил исполнение обязательств Газпрома и его дочерних компаний перед предприятиями из недружественных стран.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ: сфевраля 2023 года максимальная стоимость топлива составит 180 евро за мегаватт-час.

Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Если зима в ЕС окажется суровой, то рынок практически не заметит введения потолка цен, считает эксперт. Однако долгосрочные перспективы данного решения не очень радужные, потому что газовый рынок не любит никаких ограничений, резюмировал Громов.