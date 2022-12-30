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Аналитик Грациани рассказал, когда и где разошлись пути Запада и России

Егор Провоторов
В мире
Аналитик Грациани рассказал, когда и где разошлись пути Запада и России
Фото: shutterstock

Мюнхенская конференция, прошедшая в столице Баварии в 2007 году, стала точкой разрыва в отношениях западных государств и России. С этого момент США и их партнеры стали сворачивать курс на сотрудничество с Москвой, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.

По его словам, февраль 2007 года стал «роковой датой». После нее Вашингтон, Лондон и Брюссель начали «игнорировать развитие сотрудничества» между Западом и Россией. По словам Грациани, Штаты стали оказывать давление на страны Евросоюза в этом вопросе как в геоэкономической, так и в военно-политической плоскости.

Специалист подчеркнул, что начало 2000-х годов было эпохой однополярного мира и гегемонии Соединенных Штатов. При этом в Мюнхенской речи российский президент Владимир Путин жестко обозначил позицию Москвы в мировой политике, пишет Lenta.ru.

В начале ноября обозреватель Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post написал, что конфликт на Украине может привести к изменению баланса сил, отмене гегемонии США и многополярному устройству в мире.

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