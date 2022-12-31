Минфин США разрешил освободить от потолка цен «переработанную» российскую нефть

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Нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие потолка цен, если прошли «существенную переработку» в другом государстве, сообщило в пятницу, 30 декабря, Управление по контролю за иностранными активами (OAFC) Министерства финансов США.

Согласно инструкции этого департамента, потолок цен актуален «с момента начала морской перевозки» до «первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ». При этом ограничение снова будет действовать, когда после прохождения таможенного контроля нефть и субпродукты будут вывезены оттуда по воде.

Как пишет РБК, при прохождении «значительной переработки» не на территории России ограничение цен к ним применяться не должно. В качестве примера таких действий Минюст США назвал дистилляцию, каталитический крекинг, методы термической переработки, гидроочистка, алкалирование и иные методы.

Накануне азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли заявил, что ужесточение российскими властями контроля над продажей нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них.