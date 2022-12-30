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Эксперт Джафарли: Страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть, ждут последствия

Араз Салехов
Экономика
Эксперт Джафарли: Страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть, ждут последствия
Фото: Depositphotos

Ужесточение российскими властями контроля над продажей нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. Об этом заявил азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли.

— Указ президента России — это просто страховка внутренних игроков, тех, которые могли бы обходными путями продавать нефть тем странам, которые подключились к потолку цен. Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым, — пояснил он.

При этом специалист уточнил, что какая-либо реакция на рынке замечена не была, особых всплесков цен на нефть не было, сообщает РИА Новости.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», как запрет экспорта российской нефти по потолку цен повлияет на мировой рынок. По его словам, предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти верным шагом.

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