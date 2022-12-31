В результате пожара в гостиничном комплексе в Камбодже погибли 26 человек

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Число жертв возгорания в гостиничном комплексе Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет возросло до 26. Как сообщил в субботу, 31 декабря, портал Fresh News, поисково-спасательная операция на месте трагедии в настоящий момент подошла к концу.

По информации местных властей, среди погибших 17 граждан Таиланда, по одному — из Малайзии, Непала и Китая. Тела еще шести погибших в данный момент не опознаны, при этом, предположительно, речь идет тоже об иностранцах.

Помимо этого, еще 57 человек пострадали в результате инцидента. По информации российского посольства в Камбодже, сведений о пострадавших граждан РФ не поступало.

Возгорание произошло в среду, 28 декабря, в 23:30 по местному времени. По различным версиям, причиной пожара мог стать взрыв топливного бака или газового баллона, а также проблемы с электрической проводкой. Локализовать пожар удалось лишь спустя 10 часов, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что на момент инцидента в здании находилось 400 сотрудников. По словам одного из спасателей, пожар начался на первом этаже, после этого пламя быстро распространилось по коврам по всему многоэтажному зданию.