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Экс-депутат Госдумы Худяков раскрыл детали бегства из России еще одной знаменитости

Егор Провоторов
Общество
Экс-депутат Госдумы Худяков раскрыл детали бегства из России еще одной знаменитости
Фото: Pexels

Еще одна большая звезда уровня певицы Аллы Пугачевой готовится в скором времени покинуть Россию. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил бывший депутат Государственной думы Роман Худяков.

По словам политика, он получил такую информацию от осведомленного источника, занимающегося элитной недвижимостью. Экс-парламентарий сообщил, что одна известная дама рассчитывает скоро продать свою российскую недвижимость и перебраться за рубеж. Худяков заметил, что эта информация не стала для него неожиданностью.

Политик на своем Telegram-канале подчеркнул, что знаменитость в последнее время часто жалуется, как ее прикрывают на телевидении, как у нее все плохо и сожалеет о неудавшемся бизнесе в Сербии.

Он добавил, что в настоящее время готовится крупная сделка по продаже недвижимости. После этого политик предрек интересные события с участием неназванной знаменитости. Худяков также добавил, что не нужно мешать этой даме, поскольку ей давно пора уехать из России.

Экс-депутат не стал раскрывать имя звезды, но все факты указывают на журналистку Ксению Собчак. Не так давно она похвасталась новым особняком. Телеведущая сообщила, что лучше бы она вложила деньги в бизнес в Сербии вместо этого дома, если бы заранее знала, как будут развиваться события вокруг России.

В середине декабря в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Ксения Собчак не выплатила более трех миллионов рублей за установку каминов в своем доме.

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