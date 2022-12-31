Шольц пообещал поддерживать Киев, несмотря на неудобства для граждан ФРГ

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане.

По его мнению, восточноевропейское государство не сдается в том числе благодаря помощи из Берлина. При этом в начале своего выступления глава немецкого кабмина упомянул, что сейчас наступает «конец сложного года».

По словам Шольца, жители Германии каждый день испытывают на себе последствия конфликта на Украине во время покупок в супермаркетах, на АЗС или при оплате счетов за газ и электричество. Однако вместе с тем 2022 год является годом «сплоченности и силы», уверен канцлер ФРГ.

Он заметил, что сейчас ЕС и НАТО «не расколоты», как это было во времена разных кризисов в прошлом. По словам главы немецкого кабмина, Берлин продолжит решать текущие проблемы, поэтому Шольц призывает «держаться вместе» и в следующем году, пишет РИА Новости.

В середине декабря Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Москвой по теме украинского конфликта.