Соседов назвал причины антироссийской риторики Хаматовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная российская актриса Чулпан Хаматова является собственницей элитной недвижимости в Латвии, куда она перебралась в марте этого года. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что именно желание спасти свою собственность движет артисткой, которая поливает Россию грязью.

По его словам, если Хаматова перестанет выступать против РФ, то она лишится своего дома за рубежом. При этом знаменитость прекрасно осознает, что на родине у нее не отнимут звание, да и в принципе «не сделают ничего», поэтому и появляется чувство безнаказанности.

Соседов считает, что актриса испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета и недвижимость россиян за границей, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Если не выскажется против России, дом отнимут. И плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии, — уверен критик.

В конце ноября стало известно, что Хаматова, уехавшая из страны после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии.