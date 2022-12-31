Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Соседов назвал причины антироссийской риторики Хаматовой

Егор Провоторов
Общество
Соседов назвал причины антироссийской риторики Хаматовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная российская актриса Чулпан Хаматова является собственницей элитной недвижимости в Латвии, куда она перебралась в марте этого года. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что именно желание спасти свою собственность движет артисткой, которая поливает Россию грязью.

По его словам, если Хаматова перестанет выступать против РФ, то она лишится своего дома за рубежом. При этом знаменитость прекрасно осознает, что на родине у нее не отнимут звание, да и в принципе «не сделают ничего», поэтому и появляется чувство безнаказанности.

Соседов считает, что актриса испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета и недвижимость россиян за границей, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Если не выскажется против России, дом отнимут. И плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии, — уверен критик.

В конце ноября стало известно, что Хаматова, уехавшая из страны после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии.

Знаменитости Сергей Соседов Латвия Чулпан Хаматова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте