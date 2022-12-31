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Организатор Евровидения назвал отстранение России от конкурса сложным решением

Егор Провоторов
В мире
Организатор Евровидения назвал отстранение России от конкурса сложным решением
Фото: shutterstock

Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» стало сложным решением, которое при этом полностью соответствовало ценностям Запада. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил организатор состязаний Мартин Эстердаль.

По его словам, исполняемые в ходе конкурса композиции всегда отвечали духу времени и текущей ситуации в Европе и мире. Вместе с этим Евровидение подразумевает под собой объединение через музыку.

В эфире радио BBC 4 Эстердаль заявил, что аполитичность конкурса означает отстаивание «основных и высших ценностей демократии», пишет РИА Новости.

Европейский вещательный союз (EBU) 25 февраля текущего года принял решение отстранить Россию от участия в конкурсе. Организаторы заявили, что не могут допустить РФ, поскольку это может нанести ущерб репутации Евровидения.

В ноябре сообщалось, что правила голосования на Евровидении-2023 будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе музыкального конкурса.

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