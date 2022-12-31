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Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов

Араз Салехов
Общество
Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. Об этом передает агентство Bloomberg.

— Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11 процентов во вторник, согласно индексу миллиардеров Блумберг, — говорится в публикации.

При этом пик его состояния был достигнут 4 ноября 2021 года — в частности, на его счету было 340 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале декабря бизнесмен уступил первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. На первое место списка поднялся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно.

В конце декабря Маск заявил, что в течение двух лет не намерен продавать акции инновационной компании Tesla, которую он возглавляет. Предприниматель дал прогноз, согласно которому в 2023 году экономика должна войти в стадию «серьезной рецессии», а значит, спрос на дорогостоящие товары снизится.

Бизнес миллиардер Илон Маск
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