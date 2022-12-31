«Шаг вперед»: Шадаев прокомментировал принятие законопроекта о биометрических данных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Принятие поправок в российское законодательство о биометрических данных отвечают на запрос общества. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

— Это большой шаг вперед в рамках поиска ответов на запросы общества по бесконтрольному развитию этой сферы, — пояснил он.

Глава ведомства добавил, что настало то время, когда использование биометрии необходимо упорядочить. Негативная реакция в сторону биометрии, считает Шадаев, возникла в связи с активным навязыванием этих сервисов в последние годы, сообщает RG.ru.

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии. В частности, закон предусматривает введение запрета на принуждение к сдаче биометрии и хранению геномной информации. Помимо этого, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос.

Помимо этого, Госдума 21 декабря приняла закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказывается ее сдавать. Отказаться от процедуры можно будет в письменной форме через МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку данных через сайт «Госуслуги».