Фото: flickr/number10gov

В следующем году в Великобритании продолжится время экономических трудностей из-за последствий конфликта на Украине. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил премьер-министр Риши Сунак.

— Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании, — отметил он.

По его словам, британское государство продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на экономические сложности, сообщает ТАСС.

Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане. По его мнению, восточноевропейское государство не сдается в том числе благодаря помощи из Берлина.

До этого Сунак заявил о готовности противостоять РФ и КНР при помощи политики «жесткого прагматизма». Однако такие слова только разозлили читателей Daily Mail.