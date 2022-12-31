Флюгер в виде золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

В столице прошла реставрация одного из главных декоративных элементов Казанского вокзала — фигуры зиланта. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Казанский вокзал, возведенный в неорусском стиле, безусловно является одним из архитектурных шедевров Москвы...Реставраторы привели в порядок самый узнаваемый ее элемент — позолоченную фигуру змея зиланта, — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что специалисты вернули фигуру на историческое место с помощью специальной техники. К слову, зилант — это крылатый змей. Он является персонажем татарских сказок, с которым связаны легенды об основании Казани, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в этом году в столице отреставрировали 216 объектов культурного наследия. В настоящее время специалисты продолжают работы в павильоне № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, который был построен в конце 1930-х. Реставрация здания началась в 2021 году, а завершат ее весной следующего года.

Помимо этого, завершилась реставрация тротуароуборочной машины ТУМ-975, которая производилась в 1960–1980-е годы. Автомобиль станет частью постоянной экспозиции музея в гараже Мельникова.