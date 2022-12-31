Кабмин уточнил правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных

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Правительство Российской Федерации уточнило правила назначения единого пособия на детей из семей мобилизованных граждан. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службе кабинета министров РФ.

— Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Практика Единого пособия вводится в стране с 1 января 2023 года. Данная инициатива объединит перечень уже действующих решений, касающихся социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, а именно до 12 недель, и родители детей до 17 лет.

В пресс-службе также напомнили, что выплаты будут назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением оценки нуждаемости, передает Telegram-канал правительства России.

До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что фракция предлагает включить участников спецоперации и членов их семей в категорию граждан, пользующихся приоритетной поддержкой в органах занятости при трудоустройстве, а также имеющих преимущественное право поступления на работу в госорганы.