«Зависшие деньги»: почему Россия разрешила выплачивать долги за газ в валюте

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Страны, имеющие перед Россией задолженность за газ, по новым условиям могут погасить ее только в рублях. Однако это идет вразрез с решениями суда, и возможность погашения долгов в валюте позволит России получить «зависшие» деньги за газ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник «ВМ» отметил, что ряд стран не принял новую схему оплаты газа за рубли.

— Весной было принято решение о том, что Газпром должен с недружественными странами рассчитываться за поставки газа через рублевую схему и получать рубли. Тогда ряд национальных компаний отказались продолжать закупки, в частности финская Gasum. Ряд других государств (например, Болгария, Дания и Польша) тоже отказывались переходить на рублевую схему расчетов, — рассказал эксперт.

При этом контракты между Газпромом и другими компаниями продолжили действовать. Некоторые страны отказывались от новой схемы, уже получив часть газа: фактически они не заплатили за него, пояснил Юшков.

Даже в случае отказа от закупок в договорах предусматривалось, что отчисления Газпрому должны продолжаться, подчеркнул специалист.

— У многих в контракте, как у финской компании, было условие — «бери или плати». То есть они больше не заказывают газ после перехода на рублевую схему, но по условиям договора все равно должны оплачивать часть газа. Пошли споры, и, как ни странно, арбитраж встал на сторону Газпрома, когда был спор финской компании Gasum. Они постановили, что Gasum должен заплатить Газпрому по условию «бери или плати», плюс должен заплатить за полученные объемы, — рассказал Юшков.

В сложившейся ситуации возник вопрос, как Газпром может принять деньги, отметил эксперт. Согласно предыдущему указу президента России, это возможно только в рублях. Однако постановления суда предполагают, что оплата долга должна проводиться в валюте, и сейчас Россия предоставила иностранным компаниям такую возможность, заметил Юшков.

Такое решение России связано исключительно с изменением законов, уверен аналитик.

— На рынок газа данное решение существенно не повлияет. Оно не означает, что кто-то будет меньше или больше покупать российского газа. Скорее, это совершенствование законодательства, чтобы Газпром в новых реалиях имел возможность получать всевозможные штрафы и долги, — резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании долга за поставки газа. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.