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Сенатор Клишас обвинил европейских политиков во лжи о важности Минских соглашений

Евгений Жуков
В мире
Сенатор Клишас обвинил европейских политиков во лжи о важности Минских соглашений
Фото: Пресс-служба Совфеда

Европейские политики на протяжении последних восьми лет лгали о важности Минских соглашений ради вооружения Украины. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, главы европейских государств продлевали антироссийские санкции в связи с отсутствием какого-либо продвижения «в выполнении Минских соглашений» для того, чтобы «вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну».

Клишас также подчеркнул, к актуальным западным ценностям можно отнести ложь, лицемерие, а также политику двойных стандартов. Из-за подобного отношения представителей Запада к заключенным договоренностям, по мнению сенатора, сложно воспринимать какие-либо переговоры на серьезной основе, написал Клишас в своем Telegram-канале.

До этого бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить военные мощности страны. По его мнению, экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда говорила о «драгоценном времени» для Украины, которое подарили ей Минские соглашения.

Минские соглашения Андрей Клишас Россия Европа
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