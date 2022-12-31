Отравления и язвенные болезни: откуда в мандаринах пестициды и в чем их опасность
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В мандаринах, которые продаются в российских магазинах, были обнаружены пестициды. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем опасно попадание вещества в организм и кто находится в особой группе риска.
Как попали в мандарины
По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, пестициды используются в процессе выращивания и хранения продукта.
— Фрукты обрабатываются специальными веществами, чтобы они не заплесневели и не испортились при транспортировке, — сказала она.
Поэтому врач рекомендовала мыть мандарины средствами для фруктов, чистить их, мыть руки и только потом есть.
Сколько допустимо съесть и кто в группе риска
Диетолог обратила внимание, что превышение пестицидов в плодах фрукта могут вызвать отравления.
— Если у вас возникли сомнения в качестве мандаринов, лучше остановиться на одном или трех плодах, это будет безопасно, — рекомендовала она.
Мандарины, в которых превышена доза пестицидов, как рассказала Русакова, могут спровоцировать аллергические реакции, отравления, язвенные болезни или гастриты.
Она выделила также тех, кто находится в группе риска. Среди них:
- Дети;
- Беременные;
- Люди пожилого возраста;
- Люди ослабленные после болезни.
— У всех этих групп ослаблен иммунитет и защитная функция организма, поэтому им не рекомендовано увлекаться такими мандаринами, — заключила она.
Также диетолог Елена Соломатина рассказала, как не ошибиться при выборе мандаринов к новогоднему столу. Она рекомендовала обращать внимание на запах, отсутствие плесени и сорт фрукта.