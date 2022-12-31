Отравления и язвенные болезни: откуда в мандаринах пестициды и в чем их опасность

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В мандаринах, которые продаются в российских магазинах, были обнаружены пестициды. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем опасно попадание вещества в организм и кто находится в особой группе риска.

Как попали в мандарины

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, пестициды используются в процессе выращивания и хранения продукта.

— Фрукты обрабатываются специальными веществами, чтобы они не заплесневели и не испортились при транспортировке, — сказала она.

Поэтому врач рекомендовала мыть мандарины средствами для фруктов, чистить их, мыть руки и только потом есть.

Сколько допустимо съесть и кто в группе риска

Диетолог обратила внимание, что превышение пестицидов в плодах фрукта могут вызвать отравления.

— Если у вас возникли сомнения в качестве мандаринов, лучше остановиться на одном или трех плодах, это будет безопасно, — рекомендовала она.

Мандарины, в которых превышена доза пестицидов, как рассказала Русакова, могут спровоцировать аллергические реакции, отравления, язвенные болезни или гастриты.

Она выделила также тех, кто находится в группе риска. Среди них:

Дети;

Беременные;

Люди пожилого возраста;

Люди ослабленные после болезни.

— У всех этих групп ослаблен иммунитет и защитная функция организма, поэтому им не рекомендовано увлекаться такими мандаринами, — заключила она.

Также диетолог Елена Соломатина рассказала, как не ошибиться при выборе мандаринов к новогоднему столу. Она рекомендовала обращать внимание на запах, отсутствие плесени и сорт фрукта.