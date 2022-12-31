Автоэксперт перечислил опасности, поджидающие на дорогах перед Новым годом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Накануне новогодних праздников на улицы выезжает большое количество машин. Однако это — не единственная опасность, которая может представлять угрозу для водителей в конце декабря. О том, что еще стоит иметь в виду автовладельцам, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

По его словам, обилие автомобилей само по себе представляет опасность для водителя.

— Перед Новым годом на дорогах огромное количество автомобилей. Их водители сейчас ведут себя не совсем адекватно, многие спешат и чего-то ищут. Именно это количество переходит в качество. Когда много автомобилей, то опасность множится, даже если предположить, что все аккуратно будут ехать, — отметил эксперт.

Кроме того, нервозную обстановку могут создавать дети и другие пассажиры в автомобилях. В условиях постоянной необходимости спешить это может дополнительно увеличить риск аварий.

Погодные условия также представляют опасность, уверен Колодочкин.

— В Москве обещают очередной дикий буран с заносами и большим количеством снега. Ничего не видно, все буксуют, всех заносит, машину поставить некуда — все это также нервотрепка, — рассказал специалист.

Пьяных за рулем перед Новым годом особо нет, а, возвращаясь с корпоративов, люди обычно берут такси, заметил эксперт.

Перед Новым годом стоит остерегаться автомобилей каршеринга.

— Какая-нибудь шпана на каршеринге может в честь Нового года взять машину, которую не жалко. Эти ребята опасны, им плевать и на машину, и на окружающих, — предупредил специалист.

Как отметил Колодочкин, у многих детей уже начинаются каникулы в школе. Так как нередко дети ходят по улице со смартфонами в руках и в наушниках, водителям нужно быть еще осторожнее, резюмировал автоэксперт.