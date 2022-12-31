Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Снежный декабрь 2022 года в Москве побил рекорд 1981 года

Евгений Жуков

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Снежный декабрь 2022 года в Москве побил рекорд 1981 года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

По мнению экспертов, причиной такой погодной аномалии стало частое прохождение над Москвой серий циклонов с обостренными атмосферными фронтами, в зонах которых наблюдались обильные осадки в виде снега и дождя.

Ученые также отметили, что общий уровень осадков за весь год составил 729 миллиметров, что в свою очередь является средним многолетним значением. Это связано с тем, что в другие сезоны 2022-го фиксировалось незначительное количество осадков. Так, в августе метеорологи зарегистрировали всего три миллиметра выпавшей влаги.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что за последние 50 лет годовые показатели осадков в столице демонстрируют стабильность и отсутствие значимых изменений в этом плане, передает ТАСС.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в столице ожидается облачная погода и небольшой снег.

МГУ Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте