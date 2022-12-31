Снежный декабрь 2022 года в Москве побил рекорд 1981 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

По мнению экспертов, причиной такой погодной аномалии стало частое прохождение над Москвой серий циклонов с обостренными атмосферными фронтами, в зонах которых наблюдались обильные осадки в виде снега и дождя.

Ученые также отметили, что общий уровень осадков за весь год составил 729 миллиметров, что в свою очередь является средним многолетним значением. Это связано с тем, что в другие сезоны 2022-го фиксировалось незначительное количество осадков. Так, в августе метеорологи зарегистрировали всего три миллиметра выпавшей влаги.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что за последние 50 лет годовые показатели осадков в столице демонстрируют стабильность и отсутствие значимых изменений в этом плане, передает ТАСС.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в столице ожидается облачная погода и небольшой снег.