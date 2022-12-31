Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь в столице ожидается облачная погода, небольшой снег, температура будет держаться на отметке до плюс двух градусов. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Ближайшей ночью управление погодой в столице перейдет к теплому атмосферному фронту, приближающемуся с северо-запада. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег, местами мокрый снег, гололедица и температура воздуха ноль — плюс два градуса, — отметил он.

В преддверие Нового года в столице ожидается уходящий на юго-восток циклон. При этом во второй половине дня в городе появится гребень антициклона с северо-запада, сообщает сайт «Метеоновости».

Кроме того, специалисты российского Гидрометцентра сообщили, что 31 декабря жителей столичного региона ожидает облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, а также до трех градусов тепла. В дневное время суток в столице температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла, а ночью столбики термометров понизятся до нулевой отметки.

До этого руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первые дни следующего года в столице ожидается температурный рекорд.