Жителей Москвы предупредили о гололедице и мокром снеге 31 декабря

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Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, а также до трех градусов тепла ожидают жителей столичного региона в субботу, 31 декабря. Такой прогноз дали специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в столице температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, а ночью столбики термометров понизятся до нулевой отметки. В Подмосковье ожидается от -2 до +3 градусов днем и до -3 — ночью.

Также прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Погода в столичном регионе ночью и днем 1 января будет с «ноябрьским характером» — температура до 2-5 градусов выше нуля и мокрый снег с мелким дождем. Также ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В минувший четверг, 29 декабря, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первые дни следующего года в столице ожидается температурный рекорд.