Научрук Гидрометцентра рассказал о погоде с «ноябрьским характером» в Москве на Новый год

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Погода в столичном регионе ночью и днем 1 января будет с «ноябрьским характером» — температура до 2-5 градусов выше нуля и мокрый снег с мелким дождем. Также ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду, рассказал в субботу, 31 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ночью вероятность осадков специалист оценил как «небольшую», однако заявил, что днем вероятность дождя будет «максимально велика». При этом в новогоднюю ночь порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду, а в дневное время суток — до 17.

По словам Вильфанда, прогноз температурных параметров в праздничную ночь остается прежним — от 0 до +2 градусов в столице, от -3 до +2 градусов в Московской области. Днем возможно потепление до 5 градусов выше нуля.

— Это ассоциируется по климату даже не с новогодним праздником, а с Днем народного единства 4 ноября. По климату именно такая погода бывает тогда, то есть отставание будет почти на два месяца, — отметил он в интервью ТАСС.

В минувший четверг, 29 декабря, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первые дни следующего года в столице ожидается температурный рекорд.