Температура воздуха в Москве 1 января может побить рекорд 1973 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В первые дни следующего года в столице ожидается температурный рекорд. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

По его словам, в воскресенье, 1 января, Московский регион попадет в теплый сектор. В этот день температура воздуха составит до 5–6 градусов с отметкой «плюс».

— С высокой долей вероятности предыдущий рекорд, установленный в 1973 году (плюс 4,2 градуса), будет побит, — заключил Шувалов.

Также он рассказал «ВМ» о погоде в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января. Эксперт отметил, что горожан «буквально ждет плачущий Новый год».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.

А руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что каждые 10 лет в России будет расти число оттепелей зимой из-за большого потепления климата. По его словам, частота потеплений за последние годы увеличилась. Такие периоды приводят к разрушению дорожных покрытий, например асфальта.