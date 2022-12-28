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Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей

Лейла Алиева
Общество
Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Каждые 10 лет в России будет расти число оттепелей зимой из-за большого потепления климата. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 28 декабря.

— Оттепель в умеренных широтах — это естественное событие. Однако с каждым десятилетием количество оттепелей будет увеличиваться, — пояснил он.

Вильфанд добавил, что частота потеплений за последние годы увеличилась. Такие периоды приводят к разрушению покрытий, например, асфальта, передает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.

Также «ВМ» узнала у Леуса, что в первый день 2023 года в город придет небольшая порция тепла. Однако в течение суток 1 января температурный фон начнет меняться.

Роман Вильфанд Россия Погода
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