«Плачущий Новый год»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января

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В новогоднюю ночь в столице ожидается плюсовая температура, а также небольшой дождь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

— В ночь с 31 декабря на 1 января в городе ожидается теплая погода с температурой воздуха плюс 1–2 градуса. Также прогнозируется дождь. Так что москвичей буквально ждет плачущий Новый год, — сказал собеседник «ВМ».

Синоптик также добавил, что в первые дни 2023 года в столице, скорее всего, произойдут температурные рекорды. Так, днем 1 января регион попадет в теплый сектор: воздух прогреется до плюс 5–6 градусов.

— С выскочкой долей вероятности предыдущий рекорд, установленный в 1973 году (плюс 4,2 градуса), будет побит, — заключил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей. По его словам, их число будет расти каждые 10 лет из-за большого потепления климата.

В свою очередь метеоролог Михаил Леус рассказал «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает переменчивую погоду с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.