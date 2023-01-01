Народный календарь. Что делать 4 января, чтобы сохранить здоровье
Православная церковь 4 января почитает память Анастасии Узорешительницы.
По народным поверьям, в этот день не следует прокалывать уши, поскольку проколы будут долго заживать. Также под запрет попадают прогулки босиком по дому и вязание. В ином случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.
Роды 4 января — хороший знак, поскольку они в этот день пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.
Приметы погоды:
Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым.
Непогода или слякоть — к холодному и дождливому октябрю.
На крыше много сосулек — год будет урожайным.
Облака против ветра плывут — ожидается снегопад.
Если в реке воды стало меньше, то улов рыбы будет в этом году плохой. Еще это знак, что лето будет засушливым.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.