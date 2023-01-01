Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Что делать 4 января, чтобы сохранить здоровье

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Что делать 4 января, чтобы сохранить здоровье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Православная церковь 4 января почитает память Анастасии Узорешительницы.

По народным поверьям, в этот день не следует прокалывать уши, поскольку проколы будут долго заживать. Также под запрет попадают прогулки босиком по дому и вязание. В ином случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.

Роды 4 января — хороший знак, поскольку они в этот день пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.

Приметы погоды:

Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым.

Непогода или слякоть — к холодному и дождливому октябрю.

На крыше много сосулек — год будет урожайным.

Облака против ветра плывут — ожидается снегопад.

Если в реке воды стало меньше, то улов рыбы будет в этом году плохой. Еще это знак, что лето будет засушливым.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что делать 4 января, чтобы сохранить здоровье

Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.

Зима Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте