Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Православная церковь 4 января почитает память Анастасии Узорешительницы.

По народным поверьям, в этот день не следует прокалывать уши, поскольку проколы будут долго заживать. Также под запрет попадают прогулки босиком по дому и вязание. В ином случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.

Роды 4 января — хороший знак, поскольку они в этот день пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.

Приметы погоды:

Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым.

Непогода или слякоть — к холодному и дождливому октябрю.

На крыше много сосулек — год будет урожайным.

Облака против ветра плывут — ожидается снегопад.

Если в реке воды стало меньше, то улов рыбы будет в этом году плохой. Еще это знак, что лето будет засушливым.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что делать 4 января, чтобы сохранить здоровье

Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.