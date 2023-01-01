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Жильцов начали эвакуировать из дома рядом с горящим рестораном в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Жильцов начали эвакуировать из дома рядом с горящим рестораном в Москве
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве
Москва, Садовая-Самотёчная улица, 13/14с2 Карта всех событий

Эвакуация жильцов жилого дома в центре столицы началась из-за пожара в находящемся поблизости ресторане «Тарас Бульба». Об этом в воскресенье, 1 января, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

— В результате пожара в ресторане происходит высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома. Жильцов эвакуируют, — заявил собеседник.

На место происшествия для тушения пламени было подано 10 пожарных стволов, а также установлено три лестницы. Со слов представителей заведения, людей внутри не было. Угроза распространения возгорания на соседние здания исключена.

Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров.

Видео: Telegram / ГУ МЧС России по городу Москве

О пожаре в ресторане в 1-м Волконском переулке стало известно утром 1 января. Пламя быстро распространилось с первого на верхние этажи деревянного здания.

Другое возгорание произошло на севере столицы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома.

Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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