Жильцов начали эвакуировать из дома рядом с горящим рестораном в Москве
Эвакуация жильцов жилого дома в центре столицы началась из-за пожара в находящемся поблизости ресторане «Тарас Бульба». Об этом в воскресенье, 1 января, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
— В результате пожара в ресторане происходит высокая интенсивность выделения дыма. Дым идет в сторону жилого дома. Жильцов эвакуируют, — заявил собеседник.
На место происшествия для тушения пламени было подано 10 пожарных стволов, а также установлено три лестницы. Со слов представителей заведения, людей внутри не было. Угроза распространения возгорания на соседние здания исключена.
Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров.
О пожаре в ресторане в 1-м Волконском переулке стало известно утром 1 января. Пламя быстро распространилось с первого на верхние этажи деревянного здания.
Другое возгорание произошло на севере столицы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома.
Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.