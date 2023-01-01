Проезд по МСД для москвичей и жителей области будет бесплатным

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители столицы и подмосковного региона смогут проехать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это касается всех автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также межрегиональных автобусов, — говорится в сообщении.

Вместе с тем проезд для транзитных автомобилей с понедельника, 2 января, станет платным, а транзит по МСД грузового транспорта без специального пропуска будет полностью запрещен.

Оплату проезда будут брать с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение суток. Осуществлять контроль за этим будут с помощью системы фотовидеофиксации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что МСД позволит снизить выбросы от автомобильного транспорта на 20 процентов.