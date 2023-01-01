Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проезд по МСД для москвичей и жителей области будет бесплатным

Евгений Жуков
Город
Проезд по МСД для москвичей и жителей области будет бесплатным
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители столицы и подмосковного региона смогут проехать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это касается всех автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также межрегиональных автобусов, — говорится в сообщении.

Вместе с тем проезд для транзитных автомобилей с понедельника, 2 января, станет платным, а транзит по МСД грузового транспорта без специального пропуска будет полностью запрещен.

Оплату проезда будут брать с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение суток. Осуществлять контроль за этим будут с помощью системы фотовидеофиксации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что МСД позволит снизить выбросы от автомобильного транспорта на 20 процентов.

Транспорт Москва Дороги Московский скоростной диаметр (МСД)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте