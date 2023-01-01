Сергунина: 65 тысяч порций различных блюд и напитков приобрели посетители фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новый, 2023 год на уличных локациях по всей Москве встретили свыше 625 тысяч жителей столицы и туристов. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В новогоднюю ночь работали более 70 площадок на фестивале «Путешествие Рождество» и в парках, например, в «Зарядье». Одной из основных тем новогодних каникул в Москве стала благотворительность.

В местах гуляний в разных районах города работают волонтерские пункты акции «Москва помогает», куда каждый желающий может принести подарки для детей из присоединенных регионов России и участников спецоперации. С момента начала реализации данной инициативы было собрано уже более 120 тысяч подарков.

По словам представителя мэрии, на январских каникулах жителей и гостей столицы ждет культурная, творческая, гастрономическая и благотворительная программа — от театральных постановок до катания на коньках.

До 8 января на многих столичных площадках проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Данное мероприятие стало возможностью не только весело провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с традициями народов нашей страны. В рамках этого фестиваля на площадках в разных районах столицы работают катки и ярмарки.

Множество людей в зимний сезон выбирают для интересного времяпрепровождения городские парки и ВДНХ. В этой локации Новый год встретили 107 тысяч человек, 7,5 тысячи из которых провожали 2022-й на самом большом катке столицы. До 8 января здесь будут проводить экскурсии, мастер-классы, квесты, лекции и многое другое.

До этого сообщалось, что для фестиваля «Путешествие в Рождество» была подготовлена специальная программа, в которой особое внимание было уделено детям из семей москвичей, принимающих участие в спецоперации.