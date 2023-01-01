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В Москве в новогоднюю ночь родились 48 младенцев

Евгений Жуков
Город
В Москве в новогоднюю ночь родились 48 младенцев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве появились на свет 48 малышей — 27 мальчиков и 21 девочка. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

— Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:55 в роддоме Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева. Его вес составил 3280 граммов. А первый в 2023 году младенец родился в Перинатальном центре имени Л. А. Ворохобова, его вес составил 3810 граммов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной работе и профессионализму медиков.

На данный момент новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо. В родильных домах города есть все необходимое для того, чтобы принять и выходить малыша, даже если он появился на свет раньше положенного срока, передает официальный сайт мэра Москвы.

Правительство Москвы полностью выполнило запланированную на этот год программу капремонта молочных кухонь. Как еще город поддерживает женщин с детьми, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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