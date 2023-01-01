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Минобороны: Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию в ДНР

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 1 января.

— В районе города Артемовск Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе населенного пункта Камышевка был уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Запорожской области российские войска ликвидировали склад боеприпасов украинской армии, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские подразделения уничтожили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотные летательные аппараты. Благодаря подобным действиям планы украинского руководства по совершению в ближайшее время террористических атак против России оказались сорваны.

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