Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения уничтожили в воскресенье, 31 декабря, объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотные летательные аппараты для совершения терактов. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

— Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого стало известно, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники.

30 декабря сообщалось, что в результате массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил России оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для ВСУ.

Из-за этого киевское правительство было вынуждено приостановить производство и восстановление боевой техники, а также прекратить переброску войск из западных регионов Украины.