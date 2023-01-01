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Армия России сорвала планы Киева по совершению террористических атак

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Армия России сорвала планы Киева по совершению террористических атак
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения уничтожили в воскресенье, 31 декабря, объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали беспилотные летательные аппараты для совершения терактов. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

— Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого стало известно, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники.

30 декабря сообщалось, что в результате массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил России оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для ВСУ.

Из-за этого киевское правительство было вынуждено приостановить производство и восстановление боевой техники, а также прекратить переброску войск из западных регионов Украины.

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