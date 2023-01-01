Минобороны: ВС РФ 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации в субботу, 31 декабря, нанесли удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о поражении Воздушно-космическими силами России трех пунктов дислокации иностранных наемников в ДНР.

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.

28 декабря на Красно-Лиманском направлении российские военные уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ. Еще более 80 украинских военных и 10 единиц техники было ликвидировано на Донецком направлении, а на Купянском — свыше 30 украинских военнослужащих.