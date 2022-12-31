Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Пункты дислокации иностранных наемников поражены оружием ВКС РФ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Пункты дислокации иностранных наемников поражены оружием ВКС РФ
Фото: Z.MIL.RU

Три пункта дислокации иностранных наемников поражены высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в ДНР. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службы Министерстве обороны РФ.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики, — передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого сообщалось, что по итогам массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для украинской стороны. Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.

Украина Спецоперации Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте