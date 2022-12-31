Минобороны: Пункты дислокации иностранных наемников поражены оружием ВКС РФ

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Три пункта дислокации иностранных наемников поражены высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в ДНР. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службы Министерстве обороны РФ.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики, — передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого сообщалось, что по итогам массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для украинской стороны. Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.