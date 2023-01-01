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Москвичам рассказали об особенностях проезда по МСД

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали об особенностях проезда по МСД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За четыре месяца после открытия основного участка Московского скоростного диаметра (МСД) северо-восточные участки МКАД разгрузились на 13 процентов. Из-за этого легче стало и на кольцевых внутри столицы. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Автомобилисты стали чаще выбирать МСД: ежедневно по основному участку магистрали проезжает свыше 260 тысяч машин.

— Поэтому важно защитить москвичей и жителей области от дополнительного транзитного трафика, чтобы они могли удобно пользоваться МСД и быстро добираться до работы или дома, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Там также напомнили, что с 2 января для жителей Москвы и Московской области проезд по МСД останется бесплатным, однако автомобили с номерами других регионов, которые поедут транзитом через Москву по магистрали придется оплатить проезд.

Оплатить поездку надо только за каждый полностью совершенный маршрут ЦКАД — МСД — ЦКАД независимо от времени суток, типа машины или числа транзитных проездов по МСД.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что МСД позволит снизить выбросы от автомобильного транспорта на 20 процентов.

Транспорт Москва Московский скоростной диаметр (МСД)
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