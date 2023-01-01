Минобороны: ВС России уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ в ДНР и Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили шесть диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики, — сказал он.

Помимо этого, российские солдаты пресекли попытки контратаки со стороны ВСУ в район населенного пункта Дорожнянка. В результате безуспешных действия украинская армия потеряла более 50 человек из личного состава, а также пять единиц техники, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в ДНР. Помимо этого, в районе населенного пункта Камышевка был ликвидирован мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.