Страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8 процента с 1 января

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Страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января этого года будут проиндексированы на 4,8 процента, благодаря чему средний размер таких выплат составит поднимется до 21 864 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России в воскресенье, 1 января.

— С 1 января страховые пенсии увеличены еще на 4,8 процента. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля, — говорится в сообщении.

Индексация пенсий проходила в два этапа. Первый прошел 1 июня 2022 года, когда выплаты увеличили на 10 процентов. С 1 января 2023 года размер пенсии поднимут еще на 4,8 процента. Помимо этого, прожиточный минимум увеличат на 3,3 процента, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3 процента, отметили в пресс-службе.

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «ВМ», что приемлемый размер пенсий для россиян составляет 2–2,5 прожиточных минимума пенсионера. Он отметил, что в стране нужно сформировать дополнительные источники для повышения уровня выплат.