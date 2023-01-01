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Филиал Музея Победы в Тверской области представит новую выставку «Титаны Ржева»

Евгений Жуков
Город
Филиал Музея Победы в Тверской области представит новую выставку «Титаны Ржева»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В 2023 году в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» будут организованы четыре выставки в рамках нового цикла «Титаны Ржева». Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиции посвятят событиям Ржевской битвы, ее участникам, а также уроженцам Ржева, прославившимся подвигами в период Великой Отечественной войны. По словам заведующей Ржевским филиалом Марины Копаевой, в наступившем году жители и гости этого района познакомятся с произведениями тверских художников.

Помимо этого, на площадке филиала будут проходить различные памятные мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы. К примеру, в феврале в «Ставке Сталина» пройдут мероприятия, посвященные Сталинградской битве — научно-практическая конференция «Битва, которая изменила историю», а также тематический урок «Сталинградская битва в книгах и на полотнах художников».

До этого директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник рассказал, что в 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов.

Тверская область Выставки Музей Победы
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