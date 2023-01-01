FT: Разногласия между Украиной и Венгрией могут подорвать сближение Киева с НАТО и ЕС

Фото: Pixabay

Глубокие разногласия правительств Венгрии и Украины могут оказать негативное влияние на сближение Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщила газета Financial Times.

— Будапешт блокирует стремление Украины к сближению с НАТО, требуя восстановления прав меньшинств. На ноябрьской встрече министров иностранных дел стран НАТО Венгрия выступила против приглашения украинского министра Дмитрия Кулебы на официальные заседания, — написал автор материала Мартон Дунай.

По мнению журналиста, позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана касательно Украины сильно зависит от Брюсселя. В частности, речь идет о разблокировке активов для восстановления Венгрии после пандемии.

Так, если Евросоюзу будет необходимо единое согласие насчет продолжения помощи Киеву, то Будапешт сможет пресечь принятие такого решения, передает РИА Новости.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его словам, это позволит обеспечить урегулировании экономики альянса.