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CNN: НАТО может принудить Украину к подписанию мира с Россией из-за поставок оружия

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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CNN: НАТО может принудить Украину к подписанию мира с Россией из-за поставок оружия
Фото: shutterstock

В связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом Североатлантический альянс в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. Об этом заявил эксперт CNN Ник Патон Уолш в воскресенье, 1 января.

— Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире, — цитирует эксперта РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его словам, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

Помимо этого, «ВМ» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития спецоперации на Украине в 2023 году. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что в текущем году произойдет эскалация международной напряженности.

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