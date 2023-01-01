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Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января

Александр Афонин
Общество
Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Лоукостер «Победа» возобновит регулярное авиасообщение из столичного аэропорта Внуково в воздушную гавань Дубая «Аль-Мактум» с 28 января текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Полеты по маршруту Москва — Дубай начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в планах авиакомпании увеличить частоту выполнения рейсов. Так, с 6 февраля самолеты будут вылетать пять раз в неделю. С 21 февраля — ежедневно, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Планируется, что перевозчик будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению.

Помимо этого, авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря запустила регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Полеты будут выполняться трижды в неделю из аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

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