Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил о намерении захватить Крым.

— Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада, — написал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что подобное заявление может сделано для получения новых пакетов финансовой помощи для Украины. Британцы напомнили украинскому лидеру, что пока он «богатеет и становится самым состоятельным человеком», обычные люди продолжают мерзнуть.

— Этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни, — цитирует одного из читателей РИА Новости.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», каковы шансы Украины на вторжение в Крым. По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров и в продолжении подобных заявлений нет ничего удивительного.