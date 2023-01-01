Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Его купили»: британцы раскритиковали Зеленского из-за обещания захватить Крым

Александр Афонин
В мире
«Его купили»: британцы раскритиковали Зеленского из-за обещания захватить Крым
Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил о намерении захватить Крым.

— Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада, — написал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что подобное заявление может сделано для получения новых пакетов финансовой помощи для Украины. Британцы напомнили украинскому лидеру, что пока он «богатеет и становится самым состоятельным человеком», обычные люди продолжают мерзнуть.

— Этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни, — цитирует одного из читателей РИА Новости.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», каковы шансы Украины на вторжение в Крым. По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров и в продолжении подобных заявлений нет ничего удивительного.

Крым Владимир Зеленский Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте