«Его купили»: британцы раскритиковали Зеленского из-за обещания захватить Крым
Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил о намерении захватить Крым.
— Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада, — написал один из пользователей.
Многие читатели отметили, что подобное заявление может сделано для получения новых пакетов финансовой помощи для Украины. Британцы напомнили украинскому лидеру, что пока он «богатеет и становится самым состоятельным человеком», обычные люди продолжают мерзнуть.
— Этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни, — цитирует одного из читателей РИА Новости.
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», каковы шансы Украины на вторжение в Крым. По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров и в продолжении подобных заявлений нет ничего удивительного.