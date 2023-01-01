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Полянский опасается, что постпреду Украины потребуется психиатрическая помощь в Совбезе

Александр Афонин
В мире
Полянский опасается, что постпреду Украины потребуется психиатрическая помощь в Совбезе
Фото: МИД РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице понадобится психиатрическая помощь на одном из заседаний Совета безопасности. Такое мнение он высказал в понедельник, 1 января.

В своих социальных сетях Полянский написал, что уход постпреда Мексики из Совбеза Хуана Рамона де ла Фуенте Рамиреса вызывает сожаление. Это связано с тем, что он является профессиональным психиатром. По словам зампостпреда, его профессиональные услуги были бы востребованы.

— Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать, — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Заявление сделано в ответ на публикацию Кислицы в социальной сети Twitter. В ней постпред Украины опубликовал фотографию наручных часов с героем комиксов Бэтменом, а также кадр здания штаб-квартиры ООН в тумане. Твит был сопровожден заявлением, направленным на выражение ненависти к России.

Последние 30 лет ООН испытывает кризис, который был особенно заметен в прошлом году. При отсутствии реформ организацию ждет неминуемый крах. О возможном сценарии распада ООН «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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