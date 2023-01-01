Полянский опасается, что постпреду Украины потребуется психиатрическая помощь в Совбезе
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице понадобится психиатрическая помощь на одном из заседаний Совета безопасности. Такое мнение он высказал в понедельник, 1 января.
В своих социальных сетях Полянский написал, что уход постпреда Мексики из Совбеза Хуана Рамона де ла Фуенте Рамиреса вызывает сожаление. Это связано с тем, что он является профессиональным психиатром. По словам зампостпреда, его профессиональные услуги были бы востребованы.
— Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать, — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Заявление сделано в ответ на публикацию Кислицы в социальной сети Twitter. В ней постпред Украины опубликовал фотографию наручных часов с героем комиксов Бэтменом, а также кадр здания штаб-квартиры ООН в тумане. Твит был сопровожден заявлением, направленным на выражение ненависти к России.
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