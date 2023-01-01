Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой неопытного политика, который продолжает с детской наивностью верить в обещания стран Запада. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил бывший советник главы государства экономист Олег Соскин.

— Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает? Или (руководитель офиса президента Украины Андрей — прим. «ВМ») Ермак, который ларьками руководил? — сказал он.

Соскин высказал мнение, что ситуация на Украине будет со временем только ухудшаться. По его словам, в один момент в экономике страны наступит фаза стагнации, после чего будут усилены политические репрессии, а политика Киева будет основана на терроре, передает РИА Новости.

До этого Зеленский открыто признал, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией. Однако сам он не видит в этом смысла. «Вечерняя Москва» выяснила у политологов, почему украинскому лидеру не нужен мир, а также какие страны могли призывать его к переговорам.