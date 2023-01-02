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НХЛ назвала Овечкина первой звездой лиги в декабре

Егор Провоторов
Спорт
НХЛ назвала Овечкина первой звездой лиги в декабре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря на своем сайте. Первой звездой месяца стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В 15 матчах, сыгранных в этом месяце, 37-летний форвард записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Также в декабре россиянин вышел на вторую строчку в списке лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. Овечкин за месяц сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».

Второй звездой месяца был признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который за 15 игр набрал 31 результативное очко. 25-летний хоккеист является лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ с 72 баллами в своем активе.

На третьей строчке расположился форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, которому удалось записать на свой счет пять заброшенных шайб в игре с «Коламбусом». Всего же в активе 25-летнего нападающего 22 результативных очка в 11 играх декабря, пишет «Чемпионат».

До этого Александр Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке.

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