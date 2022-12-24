Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в недавней игре своей команды забил две шайбы и вышел на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги, дал интервью американскому телеканалу на русском языке.

Сразу после игры иностранный журналист задал вопрос хоккеисту, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке. После спортсмен перевел для публики сказанное, и болельщики на стадионе приветствовали речь аплодисментами.

Ранее стало известно, что помимо болельщиков и партнеров по команде, с уникальным достижением Овечкина в полном составе поздравили соперники по прошедшему матчу, хоккеисты «Виннипег Джетс».

Но чистое второе место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги — не единственный рекорд, поставленный российским спортсменом за последнее время. Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 800 шайб за один клуб.