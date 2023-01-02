Президент Бразилии заявил о необходимости укрепления блока БРИКС

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Принявший присягу в качестве президента Бразилии политик Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости укрепления блока БРИКС, в который помимо латиноамериканской страны входят Индия, Россия, Китай и ЮАР.

По его словам, основная роль Бразилии должна воплощаться через возобновление южноамериканской интеграции в рамках Меркосур, а также оживления Унасур, пишет РИА Новости.

Да Силва подчеркнул, что на этой основе его государство сможет построить активный диалог с Соединенными Штатами, Евросоюзом, Китаем, восточными странами и «другими мировыми игроками». Все это, по словам бразильского президента, позволит «разорвать изоляцию» латиноамериканской страны.

В минувшее воскресенье, 1 января, Лула да Силва принял присягу президента, став руководителем бразильского государства в третий раз. В процессе мероприятия Лула да Силва рассказал, что подписал присягу ручкой, которую подарили ему в 1989 году. Тогда глава государства пообещал воспользоваться ею в случае победы на президентских выборах, но проиграл. В 2003 и 2007 годах, когда его избрали лидером Бразилии, данной ручки при себе он не имел.